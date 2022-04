Influente também fora de campo: Mbappé recebeu 10 votos nas eleições em França

A influência de Mbappé em França, principalmente em Paris, tem sido uma evidência ao longo das últimas épocas e agora também se estendeu... à política. É que o avançado do PSG acabou por, sem saber, tornar-se 'candidato' à presidência francesa.O caso algo insólito aconteceu em Tallenay, uma pequena cidade francesa com 400 habitantes, onde, segundo o 'L'Est Républicain', o internacional gaulês recebeu... 10 votos."Começámos a ver um, depois dois, três e por aí fora. Estava muito bem feito, pareciam boletins [de voto] verdadeiros. O nome não estava escrito a esferográfica, estava digitado a computador e foi depois impresso", contou Ludovic Barbarossa, presidente de Tallenay, ao 'Le Parisien'."Se Kylian Mbappé quiser vir conhecer a nossa cidade será bem-vindo", concluiu com boa disposição.Recorde-se que Emanuel Macron foi reeleito como presidente de França - com 58,55 % dos votos - após a segunda volta das eleições, ele que, há uns dias, tinha pedido para que Mbappé continue a jogar pelo PSG.