Ingleses apontam Mourinho ao comando do Paris SG

O 'The Telegraph' adianta este sábado que o Paris SG terá colocado José Mourinho na lista de potenciais sucessores de Mauricio Pochettino no comando técnico da equipa para 2022/23. De acordo com a referida publicação, o anúncio da saída de Pochettino pode estar por dias e nos bastidores já se trabalha num substituto, tarefa que será, ao que tudo indica, a primeira que Luís Campos assumirá na sua condição de conselheiro do presidente.A primeira opção do clube da capital francesa era Zinedine Zidane, mas a relutância do ex-Real Madrid em assumir o cargo, por supostamente esperar a saída de Didier Deschamps após o Mundial'2022 para assumir a França, obriga a estudar outras possibilidades e é aí que surge Mourinho. Segundo a referida publicação, a presença de Luís Campos no clube dá força a esta possibilidade, mas a própria estrutura do Paris SG vê com bons olhos a chegada do treinador português, especialmente pelo seu sucesso no futebol europeu.Além de Mourinho, que tem contrato por mais duas temporadas com a Roma, em França fala-se também de Christophe Galtier (atual técnico do Nice) e Marcelo Gallardo (do River Plate) como potenciais sucessores de Pochettino.