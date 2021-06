Irmão de Mbappé assina contrato de formação com o Paris Saint-Germain

Ethan Mbappé, irmão de Kylian Mbappé, assinou esta sexta-feira um contrato de formação com o Paris Saint-Germain, comunicou o clube nas suas redes sociais. Aos 14 anos, Ethan Mbappé assinou com o emblema francês até 2024.





Para além de Ethan, também Senny Mayulu assinou pela formação do clube parisiense."Nascidos em 2006, estas duas jovens promessas jogavam até agora nas categorias de base", pode-se ler no comunicado publicado no site do PSG.