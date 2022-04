Italianos colocam Di María na rota da Juventus

Di María está de saída do Paris SG e, ao que tudo indica, poderá rumar à Serie A. De acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o experiente extremo argentino não vai receber qualquer proposta de renovação por parte dos parisienses. Atenta a toda esta situação negocial está a Juventus, que tem como principal objetivo contar com o ex-jogador do Benfica para colmatar uma provável saída de Paulo Dybala no próximo mercado de transferências.Segundo a mesma fonte, Di María procurará um contrato de dois anos de duração no máximo, uma vez que tem como objetivo terminar a sua carreira na Argentina. Este é um ponto que agrada os responsáveis bianconeri, que procuram uma solução que possa garantir qualidade no ataque da equipa a curto-prazo, sem esquecer que o internacional argentino encontra-se atualmente com 34 anos.