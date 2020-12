Já questionaram o presidente do PSG sobre Messi e a resposta tem muitas leituras

As declarações de Neymar, em Manchester, após o jogo com o City, referindo que queria voltar a jogar ao lado de Messi na próxima temporada, continuam a dar que falar. Apesar de o silêncio parecer ser a estatrégia do PSG sobre o assunto, o presidente do clube Nasser Al-Khelaïfi já foi confrontado com essa possibilidade.





Neymar 'larga bomba' após jogo do PSG: «No próximo ano tenho de voltar a jogar ao lado de Messi»

"Messi é jogador do Barcelona. Não posso falar sobre isso", respondeu o presidente do PSG no programa da TV francesa 'Touche Pas à Mon Poste', sem no entanto colocar um ponto final no assunto.Já fonte próxima do clube, ouvida pela RMC Sports, garante que o clube estará a estudar essa possibilidade: "Nunca se sabe. O PSG já mostrou capacidade de fazer coisas incríveis. Seria uma estupidez e pouco profissional não pensar e trabalhar no caso de um jogador livre e que tem os melhores amigos no clube. Ter Neymar e Messi seria incrível", refere.