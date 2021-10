Jogador do PSG assaltado dentro do carro ao parar nos semáforos

Um jogador do PSG foi assaltado esta terça-feira enquanto conduzia na capital francesa. Segundo o 'Le Point', que não revelou a identidade da vítima, o futebolista terá parado num sinal vermelho quando "um travesti entrou no seu carro sem autorização, sentou-se no lugar de um dos passageiros e roubou os seus pertences", nos quais constavam um "telemóvel e uma carteira com 200 euros em dinheiro".





A mesma fonte avança ainda que, segundo depoimentos do atleta à polícia, o autor do crime "segurava algo que parecia ser uma arma". Os dois ainda estiveram juntos dentro do veículo durante algum tempo, quando o "ladrão se ofereceu para devolver o telemóvel ao jogador caso este o levasse de volta ao local" em que o incidente aconteceu, condição que o craque aceitou.O diário francês adianta também que o roubo teve lugar no Bosque de Bolonha, que nos últimos tempos se tornou um "foco de delinquência que visa principalmente prostitutas - homens ou mulheres", acrescentando que ataques ou suspeitas de furtos em veículos parados são "persistentes".