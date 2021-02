Jornal francês revela astronómico valor que o PSG pede pelo passe de Mbappé

O jornal francês 'Le Parisien' revela esta quarta-feira, citando fonte do clube, que o PSG não aceita vender o passe de Kylian Mbappé este verão por menos de 200 milhões de euros. Uma saída que só acontecerá se o jogador não quiser renovar contrato com o campeão francês.





Depois da fenomenal exibição na partida de ontem,, onde marcou três golos, o futuro de Mbappé volta à agenda, com vários clubes interessados nos seus serviços. O Real Madrid - que o segue desde os tempos do Monaco - é um deles, mas a questão é saber se Mbappé quer ou não mudar de ares.Segundo o mesmo jornal, o PSG só avançará para a contratação de Messi se Mbappé sair. Seja como for, a formação parisiense está disposta a oferecer ao avançado francês um salário a rondar os 30 milhões de euros brutos por ano, valor que para o convencer a deixar o Parque dos Príncipes teria de ser no mínimo igualado pelo clube comprador.Mbappé, escreve o 'Le Parisien', está num período de reflexão e ainda não terá decidido qual será o seu futuro.