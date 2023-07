Júlio Baptista sobre Neymar: «Os adeptos do PSG não gostam dele. Talvez esteja na altura de mudar»

Júlio Baptista acredita que Neymar deveria deixar o PSG antes do início da nova temporada e procurar um outro clube para prosseguir carreira. "Creio que Neymar está confortável no PSG, mas talvez o melhor para ele seja criar uma nova atmosfera num novo clube, talvez num clube que o apoie e que lhe dê toda a confiança que ele precisa. Neste momento, ele não tem isso no PSG", começou por dizer o ex-internacional brasileiro, em declarações ao portal 'Goal.com'.

A antiga figura de Sevilha e Real Madrid não esquece a sua passagem - ainda que curta - pelo Arsenal, um clube que acredita ser o lugar ideal para Neymar procurar novamente a felicidade no seu futebol. "Os adeptos do PSG não gostam dele. Talvez esteja na altura de mudar e procurar algo diferente. Arsenal? Porque não? O Arsenal é um dos melhores clubes na Europa. Nos últimos oito anos não esteve muito bem, mas agora, com Arteta, o Arsenal tem algo diferente. Começaram a construir uma equipa poderosa. Talvez o Arsenal seja a chave [para o sucesso]. No Brasil costumamos dizer que se tens uma casa tens tudo. Só precisas de uma chave para abri-la. Talvez Neymar seja a chave para abrir e completar o Arsenal neste momento pois é um jogador incrível", atirou.

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025, sendo que o brasileiro tem a opção de prolongar este vínculo por mais um ano (até junho de 2026) se assim desejar. Contudo, o extremo tem sido um dos jogadores que tem sido constantemente alvo de críticas por parte dos adeptos parisienses e esse clima poderá ser determinante para o futuro de Neymar no clube.