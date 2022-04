Keylor Navas: «Quero jogar o tempo todo, não vou fazer outra época igual a esta»

Desde a chegada de Gianluigi Donnarumma ao PSG, no início desta época, que Keylor Navas não tem como garantida a titularidade entre os postes. Algo que não agrada ao guarda-redes costa-riquenho, que o admitiu aos franceses do 'Canal +' e pediu mudanças na próxima temporada."Quero jogar o tempo todo, não vou fazer outra época igual a esta. Neste momento estou feliz em Paris, mas muitas coisas têm de mudar no futuro", assegurou o guardião que regressou ontem à titularidade nos parisienses, na vitória (3-0) sobre o Angers."Não consigo pensar em viver uma situação como a que tivemos este ano. Tenho uma boa relação com Donnarumma, mas quero jogar e estar sempre em campo nos jogos", vincou o guardião de 35 anos.Recorde-se que Navas soma 23 jogos pelo PSG esta época, mais um do que Donnarumma, numa altura em que a equipa orientada por Mauricio Pochettino tem mais cinco encontros para disputar até final da presente temporada.