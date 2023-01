Kimpembe perde braçadeira de capitão do PSG para Mbappé e garante: «Não fui informado...»

Mbappé foi, inevitavelmente, uma das figuras da goleada imposta pelo PSG diante do Pays de Cassel na passada segunda-feira (7-0) . O avançado francês apontou cinco golos - e tornou-se no primeiro jogador da história dos parisienses a fazê-lo num encontro - e destacou-se entre os demais, não só pela positiva mas também... pela negativa. Isto porque entrou em campo com a braçadeira de capitão e, no final do encontro, Galtier revelou que tinha atribuído o papel de vice-capitão do PSG ao dianteiro, estatuto que pertencia ao central Kimpembe e que levou a que este fizesse uma publicação nas redes sociais."Nas últimas horas tenho ouvido e lido muita coisa sobre mim. Quero esclarecer tudo para evitar que seja espalhada informação falsa relativamente a este assunto. Não fui informado quanto a esta decisão, isso é completamente falso. Dito isto, vou sempre respeitar as decisões do clube", pode ler-se na mensagem de Kimpembe.Refira-se que o central brasileiro Marquinhos e o médio italiano Verratti são os outros capitães do PSG.