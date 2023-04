Lateral de 17 anos ex-FC Porto entre os convocados do PSG para jogo com Angers

The squad to face Angers on Friday ??#SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 20, 2023

Serif Nhaga, defesa de 17 anos que fez a formação no FC Porto, figura entre os convocados de Christophe Galtier para a visita do PSG ao Angers, jogo inaugural da 32.ª jornada da Ligue 1 e que se disputa esta sexta-feira (20 horas).O jovem lateral-esquerdo, que deixou os dragões em janeiro para rumar a Paris, já tinha realizado alguns treinos com a equipa principal dos parisienses, pela qual se pode estrear agora em jogos oficiais.Recorde-se que, nessa altura, Galtier deixou elogios a Nhaga. "É um jogador que chegou não faz muito tempo, é canhoto, explosivo e com boa qualidade técnica. Fez cinco sessões de treino connosco e realmente não conhecia o passado dele. É um jovem jogador com qualidades específicas para a posição de lateral esquerdo. É um bom jogador", referiu o técnico francês no mês passado.Refira-se que Vitinha e Danilo Pereira também estão convocados para o encontro, ao contrário dos lesionados Nuno Mendes e Renato Sanches.