Lebron James alimenta rumores que colocam Mbappé de saída do PSG

Kylian Mbappé é estrela no PSG mas cada vez mais rumores apontam para a sua saída no final da temporada e neste início de ano Lebron James 'ajudou' a alimentar tais especulações, publicando uma fotografia do internacional francês no seu perfil do Instagram.





Acionista do Liverpool, Lebron James parece querer aproveitar a 'onda', colocando os adeptos da formação britânica a sonhar.No entanto, há uma explicação para a fotografia de Mbappé no perfil de Instagram do basquetebolista norte-americano: segundo a imprensa internacional trata-se de uma campanha da marca desportiva que patrocina ambos.