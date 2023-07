Edinson Cavani é um dos uruguaios mais conhecidos que representou o PSG, mas não é o único. A história conta ainda com Carlos Bueno, avançado que também jogou no Sporting em 2006/07, curiosamente por empréstimo do clube francês, e Cristian Rodríguez.O 'Cebola', alcunha que ganhou no futebol, vestiu a camisola do clube da capital francesa durante duas épocas, mudando-se depois para... Portugal. Primeiro no Benfica (temporada 2007/08) por cedência e, logo de seguida, no FC Porto (2008 e 2009). E foi precisamente este último uruguaio que Manuel Ugarte, o quarto desta lista, escolheu como lenda favorita do PSG, num vídeo de uma entrevista para o canal da Ligue 1.