Leo Messi ainda está nas nuvens

Numa entrevista exclusiva aos canais do Paris SG, Lionel Messi fez questão de recordar a conquista do Mundial. “Tudo o que vivi nos últimos tempos foi muito bom, é até um pouco difícil de explicar porque trata-se de um sonho de uma vida que finalmente se concretizou e pudemos partilhar com os argentinos. É um momento que ficará connosco para o resto das vidas”, disse o internacional argentino, fazendo depois um balanço da sua estadia em Paris: “O primeiro ano foi difícil, mas esta temporada comecei de forma diferente, mais confortável com o clube e a cidade. Estou a desfrutar.”