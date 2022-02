«Leonardo é o problema central do PSG, compra jogadores mas não os faz sair»

Jerôme Rothen, antigo futebolista do PSG, analisou a política de mercado do clube parisiense no seu programa na RMC Sport e concluiu que Leonardo, o diretor desportivo, constitui um problema. O clube contrata, mas não vende."Podiam ter trazido muitos jogadores porque economicamente isso não é um problema. Mas o PSG tem uma grande quantidade de jogadores, se chegassem mais um ou dois, seria impossível para o Pochettino. O PSG não conseguiu vender", considerou Rothen.E acrescentou: "Têm de lhes encontrar uma saída, os jogadores não querem sair. O Leonardo é o problema central do PSG. Faz compras que até nós podíamos fazer, mas para fazer sair os jogadores é preciso uma redes de contactos nos clubes e, sobretudo, ter uma boa relação com os que não estão a ter minutos de utilização. Ele é responsável por tudo isto. O Icardi, por exemplo, é um erro do Leonardo. Devia ter feito frente às suas responsabilidades e não seguir o seu caminho."