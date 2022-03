Leonardo: «Há uma razão para cada jogador que deixa o PSG não conseguir parar de falar de nós»

Leonardo, diretor desportivo do PSG, reagiu às afirmações de Zlatan Ibrahimovic, no seu novo livro 'Adrealina', no qual o internacional sueco revelou estar preparado para substituí-lo no cargo e acabar com o que entende ser a falta de disciplina no balneário dos parisienses."Eu nem quero responder. Indisciplina, onde está? Penso que há uma razão para, cada vez, que um jogador deixa o PSG não conseguir parar de falar de nós. Todos querem vir [para o PSG]. Zlatan tentou regressar várias vezes. Continuo à espera de uma entrevista dele onde agradece ao PSG por tudo o que fez por ele. PSG existiu antes e existe depois dele. Mas diz-me onde está a indisciplina?", frisou Leonardo em entrevista ao 'L'Équipe'.Recorde-se que Zlatan Ibrahimovic, que atualmente recupera de lesão no tendão de Aquiles sofrida em janeiro pelo Milan, representou os parisienses entre 2012 e 2016, tendo conquistado quatro campeonatos, três supertaças, outras tantas taças da liga e ainda duas taças de França no clube gaulês.