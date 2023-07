Leonardo não tem dúvidas: «Pelo bem do Paris SG, chegou a hora do Mbappé sair»

Apesar dos números e das exibições que assinou na época passada no Paris SG, Kylian Mbappé continua sem ser um nome consensual no clube da capital francesa. E há até quem defenda que, a um ano do final do seu atual vínculo, o avançado deve sair... pelo bem do próprio Paris SG. É essa a opinião de Leonardo, antigo diretor desportivo do clube francês, que lidou diretamente com o avançado na sua última passagem pelo Parque dos Príncipes."Pelo bem do Paris SG, acho que chegou a hora do Mbappé sair, vá para onde for. O Paris SG existia antes dele e vai continuar a existir depois dele sair. Pelo comportamento que teve nos últimos dois anos, o Mbappé mostrou que ainda não é capaz de ser o jogador que comanda uma equipa. É um grande jogador, mas não é um líder. É um grande goleador, mas não é criativo. É difícil construir uma equipa à sua volta", declarou o brasileiro.