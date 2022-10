'L'Équipe' avança que PSG apresentou perdas de 370 milhões de euros na época passada

O jornal francês 'L'Équipe' avança este sábado que o PSG registou 370 milhões de perdas na época passada, um registo negativo relacionado com a renovação do contrato de Kylian Mbappé, com uma parte a ser incluída nas contas de 2021/22 e que justifica apor parte da UEFA.O diário desportivo gaulês adianta que 370 milhões será o valor que vai aparecer quando a Direção Nacional de Gestão e Controlo da Liga francesa oficializar as contas do exercício 2021/22 dentro de algumas semanas.Ao que parece, o PSG quis incluir já um terço da remuneração que o avançado vai receber nos três anos contrato, que no total serão 630 milhões de euros, segundo foi revelado pelo 'Le Parisien'. O clube negou, entretanto, este valor.Com um terço do salário de Mbappé, mais os vencimentos dos restantes jogadores, o PSG contabilizou a massa salarial em 600 milhões de euros, acabando por gastar ao longo da época, entre salários e outras despesas, mais de mil milhões de euros.