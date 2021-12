'L'Équipe' e a expulsão de Sergio Ramos: «Pensou que estava a ser arbitrado como no Real Madrid»

Sergio Ramos está longe de deslumbrar no PSG. Depois de ter passado um longo período a recuperar de lesões, as exibições do central espanhol não estão a convencer os franceses.No encontro de ontem, diante do Lorient, o jogador rendeu Nuno Mendes ao intervalo, mas acabou por ser expulso a 5 minutos do final do encontro, depois de ter visto dois amarelos num curto espaço de tempo. O jornal 'L'Équipe' não foi propriamente brando na avaliação que fez do seu desempenho..."Ramos tentou dar verticalidade aos ataques do PSG. Não renunciou, mas pensou que ainda estava a ser arbitrado como no Real Madrid, sendo advertido em duas ocasiões (minutos 81 e 85), o que lhe valeu a expulsão", escreveu o jornal.