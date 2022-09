O milionário contrato de Kylian Mbappé com o PSG continua a dar que falar. Agora 'L'Équipe' revela que o jogador francês, que em maio renovou até 2025, pode ficar livre antes do tempo.Segundo o jornal francês, o último ano de contrato é de opção e só pode ser acionada com o consentimento do avançado."O último ano fica ao critério do Kylian Mbappé", revelou fonte do clube parisiense ao 'L'Équipe'.Recorde-se que o jogador esteve muito indeciso entre continuar no PSG ou mudar-se para o Real Madrid. Acabou por optar pela continuidade, depois de receber uma chamada do presidente francês, Emmanuel Macron, e de lhe ter sido colocado à frente um