Lewandowski a caminho do PSG facilita saída de Mbappé

O PSG continua a preparar-se para a eventual saída de Kylian Mbappé neste verão e, de acordo com o 'L'Equipe', Robert Lewandoski é o 'alvo' da direção parisiense para ocupar a vaga no ataque do clube francês.





Contudo, o emblema da capital francesa ainda não fez qualquer abordagem pelo avançado polaco, preferindo resolver primeiro a situação de Mbappé, com o Real Madrid a ser dado como o destino mais provável para o jogador gaulês.Segundo o mesmo jornal, Lewandoski sempre agradou a Leonardo, diretor desportivo do PSG, e o polaco poderá ver com bons olhos uma mudança para França, onde novos desafios o esperam, depois de ter vencido tudo na Alemanha ao serviço do Bayern Munique.