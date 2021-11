Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Lionel Messi magoado com Laporta Astro do PSG garante que nunca ninguém lhe pediu que jogasse de borla no Barcelona





TRAUMÁTICA. Saída do Barcelona deixou Messi em lágrimas

• Foto: REUTERS