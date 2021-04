Neymar arrasado após incidente com Tiago Djaló: «Não respeita os adversários nem os colegas de equipa»

Neymar volta a estar debaixo de fogo. Depois da lesão, o internacional brasileiro regressou ontem à titularidade na equipa do PSG e acabou expulso na derrota dos parisienses diante do Lille. Já nos descontos, Neymar sofreu uma falta de Tiago Djaló, empurrou o defesa português e ambos viram o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.



O comportamento do avançado do PSG está merecer críticas em França e um dos nomes que apontam o dedo a Neymar é o antigo internacional francês Bixente Lizarazu.



"Assim que as coisas deixam de estar a favor dele, que alguém se defende ou é um pouco mais agressivo, Neymar enlouquece. E desta vez equivocou-se, quando está a voltar a jogar depois de dois meses lesionado e se prepara um jogo de Champions daqui a poucos dias. É um jogador fantástico, mas o momento exige serenidade e ele perde-a completamente. Não respeita os seus adversários nem os colegas de equipa. Não tem disciplina", disse Lizarazu, à 'Téléfoot'.





Neymar e Tiago Djaló envolvem-se perto do final do PSG-Lille e acabam expulsos