Luís Campos entre Carvalhal e... Mbappé

O português Luís Campos é assessor desportivo do Celta de Vigo e foi nessa condição que ontem deu uma conferência de imprensa aos meios espanhóis, de forma a explicar uma série de pontos relevantes sobre o emblema do país vizinho. Contudo, como ainda tem funções como consultor do Paris Saint-Germain, acaba sempre por ser questionado sobre o milionário clube gaulês. Daí que Carlos Carvalhal e Kylian Mbappé, uma ‘dupla’ que à partida não tem relação, se tenham misturado nesta conversa com os jornalistas. Comecemos pelo técnico...

"Ele é uma referência no futebol português e temos muitas ideias e métodos em comum. Conhecemo-nos há muitos anos e era uma oportunidade espetacular. E assim foi", revelou sobre o treinador do emblema andaluz, que tem como missão alcançar bons resultados, claro está, mas também ajudar o clube a respirar melhor em termos financeiros, através dos jovens talentos que pode potenciar: "Queremos encontrar jovens que podem ser vendidos no futuro por muito mais dinheiro. E dessa forma poderemos comprar jogadores melhores no ano seguinte e assim construir uma equipa com mais qualidade."

O ‘amigo’ Mbappé...

O PSG e uma das suas estrelas também foram tema desta conferência. Até porque Luís Campos tem uma relação forte com o ‘miúdo’ francês. Sobre uma possível mudança para o Real Madrid, Campos chutou para canto: "Existem muitas ligações entre nós, porque o conheci quando ele tinha apenas 14 anos. Não tenho apenas uma relação profissional com o Kylian, mas também uma amizade. Ele cresceu comigo... Adoro a LaLiga, mas a decisão de jogar em Espanha é dele. Decidiu ficar no PSG e agora o clube tem que aproveitar toda a qualidade dele. Não sei o que vai acontecer amanhã. O importante é aproveitar agora."