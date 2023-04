Luís Campos tem viagem agendada ao Qatar para discutir futuro de Galtier no PSG

O Paris Saint-Germain venceu no último sábado o duelo com o Lens (3-1), um dos candidatos ao título em França esta temporada, e ficou mais confortável no topo da classificação da Liga francesa, com uma almofada de 8 pontos para o agora vice-líder Marselha. O triunfo no campeonato permitiu a Christophe Galtier ganhar um novo balão de oxigénio quanto à continuidade no comando técnico da equipa, algo que teria sido improvável caso os parisienses não tivessem conquistado os três pontos no último fim de semana.

De acordo com o 'FootMercato', o português Luís Campos, conselheiro desportivo do PSG e figura importante no clube, tem agendada para esta semana uma viagem ao Qatar para discutir, junto dos donos do emblema da capital francesa, o futuro do treinador de 56 anos.





Segundo a mesma fonte, nomes como Zinedine Zidane, Thiago Motta, Mikel Arteta (Arsenal) e José Mourinho (AS Roma), que têm sido recorrentemente apontados como possíveis sucessores no banco da equipa, reúnem o perfil idealizado pelos donos do clube.

Não é só no plano desportivo que a temporada 2022/23 tem corrido mal a Galtier. Recentemente, a justiça francesa abriu um inquérito ao técnico francês por suspeitas de "discriminação racial e religiosa" quando orientava o Nice, após declarações de um ex-dirigente do clube.

Entre os fracassos da temporada, de mencionar as eliminações nos oitavos de final da Taça de França, diante do Marselha de Nuno Tavares e Vitinha, e nos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente aos alemães do Bayern Munique, de João Cancelo.