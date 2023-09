Luis Enrique após a derrota do PSG com o Nice: «Estou contente com o desempenho da equipa»

O PSG até pode ter somado esta sexta-feira a primeira derrota no campeonato francês esta temporada, mas o resultado negativo não acabou por mudar a avaliação que Luis Enrique fez aos seus jogadores em campo. "Temos que ganhar este tipo de jogos, mas depois da pausa para as seleções é sempre difícil. Não tivemos muito tempo para trabalhar, mas isso também não é uma desculpa", começou por dizer o técnico espanhol, no final do jogo em casa contra o Nice (2-3), continuando: "Estou contente com o desempenho da minha equipa. Os jogadores deram tudo. O Nice ainda não tinha perdido nenhum jogo esta temporada e tem um treinador muito bom. Temos de lhes dar os parabéns."A derrota de hoje fez com que o PSG caísse para o 3.º lugar da Liga francesa, com 8 pontos, e até ao momento apenas superado por Nice (9) e Monaco (10, menos um jogo). Contudo, até ao final da jornada, os parisienses poderão terminar mais abaixo na tabela. Tudo dependerá dos resultados dos restantes jogos que ainda serão disputados.Pela frente, a turma liderada por Luis Enrique terá os alemães do Borussia Dortmund, já na próxima terça-feira (19), em jogo a contar para a estreia dos dois emblemas na presente edição da Liga dos Campeões. Parisienses e aurinegros estão inseridos no Grupo F, juntamente com os ingleses do Newcastle e os italianos do AC Milan.