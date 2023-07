Luis Enrique apresentado no PSG: «É um projeto que está ao alcance de poucos»

(notícia atualizada às 16h09)

Luis Enrique foi esta quarta-feira apresentado como novo treinador do PSG. Depois de uma breve introdução em francês, onde frisou estar a aprender o idioma, o técnico espanhol assegurou estar "à altura do projeto"."Desde o primeiro dia em que me reuni com Luís Campos, foi tudo muito fácil. Creio que estou à altura do que o projeto me oferece, é um projeto que está ao alcance de poucos. Acredito que se encaixa bem comigo. Joga-se futebol de ataque, que pode ser divertido para os adeptos. Queremos trazer bons resultados e mostrar do que somos capazes. Estou encantado por estar aqui e com muita vontade de aprender um novo idioma e conhecer um país fantástico", começou por dizer, antes de elogiar as instalações dos parisienses."O centro de treinos é perfeito para aquilo que os jogadores precisam, é confortável. Precisamos de trabalhar arduamente", referiu."Tem contrato e não sabemos aquilo que está a acontecer nos bastidores. As coisas estão constantemente a mudar durante a janela de transferências. Acho que temos um plantel muito forte, disso tenho a certeza"."Claro que há jogadores que deixaram o PSG mesmo antes de eu começar a conversar com o clube. Não estive envolvido nessas negociações. Luís Campos está a trabalhar bem nesse sentido. Estamos todos a trabalhar arduamente. Seria ridículo trabalharmos todos de forma individual, somos uma equipa. Entendo as dificuldades que possam existir, mas este é um grande clube que quer ter sucesso. Viram os investimentos ao longo dos anos, e acho que escolheram o treinador certo. Estamos todos na mesma página"."Não falei com ele. Falei com Kimpembe, Mukiele e Nuno Mendes, mas não falei com os outros. Teremos a oportunidade de falar todos uns com os outros, mas é algo interno. Preciso de tomar decisões, mas quero que sejam tomadas nos treinos. Veremos como isso corre. O PSG tem um plantel de topo e esta é uma nova era. Queremos jogar um futebol ofensivo que deixa os adeptos entusiasmados"."Adoro a pressão. Acho que ter esse tipo de pressão é fantástico. Há cerca de 10 equipas na Europa que têm esse sonho e essa capacidade. A Liga dos Campeões chega a ser injusta de certa maneira porque se fizeres um jogo mau, podes ser eliminado. Mas isso não é desculpa. Ser ambicioso é bom. Não podemos ter tudo, mas queremos tirar o melhor da equipa".