Luis Enrique chega quarta-feira ao PSG e tem à espera um salário milionário

Luis Enrique é aguardado quarta-feira em Paris para assinar um contrato válido até 30 de junho de 2025 com o PSG. A informação é adiantada pelo ‘Le Parisien’, o qual refere que a rescisão do vínculo de Christophe Galtier, atual treinador do campeão francês, ainda não foi desbloqueada por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do emblema.

O treinador espanhol de 53 anos está fora do ativo desde 8 de dezembro de 2022, dia em que abandonou o comando da seleção de Espanha na sequência da eliminação diante de Marrocos nos oitavos de final do Mundial do Qatar. Luis Enrique sabe bem aquilo que lhe é exigido no PSG, a conquista da Liga dos Campeões. Se tal não suceder, a época será sempre considerada um fracasso. Para isso, Nasser Al-Khelaïfi irá pagar-lhe um ordenado principesco, nada mais nada menos do que 8 milhões de euros.

A aposta em Luis Enrique tem sido provavelmente um dos segredos mais mal guardados do Mundo. Anteontem, por ocasião do jogo de despedida de Maxi Rodríguez, na Argentina, o médio Leandro Paredes descaiu-se sobre o assunto. “Agrada-me muito a ideia de que Luis Enrique seja o novo treinador do Paris SG. A minha primeira opção será seguramente ficar em Paris. Estou muito entusiasmado por ir treinar com Luis Enrique”, disse o médio defensivo de 28 anos, que esteve cedido à Juventus em 2022/23 e tem contrato com o PSG até 2024.

Luis Enrique já tem estado em contacto com o presidente e, claro, com Luís Campos, consultor desportivo do PSG. Em Paris vai ter de gerir com pinças um balneário cuja estrela mais cintilante é Mbappé, contando ainda, entre outros, com Neymar e os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira, Renato Sanches e Vitinha. Já não terá, no entanto, a oportunidade de comandar Messi, que se transferiu para o Inter Miami.