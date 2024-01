Luis Enrique e a presença de Mbappé em jogo da Taça: «Se ele quer jogar não há muito a dizer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O PSG derrotou o modesto U.S Revel, da 6.ª divisão francesa, por uns contundentes 9-0, para a Taça de França, e Luis Enrique, o treinador dos parisienses, foi questionado sobre a utilização de Kylian Mbappé, a estrela da equipa, num jogo que à partida se sabia que não seria difícil. O treinador espanhol explicou que foi o avançado que quis entrar em campo."O Kylian queria jogar e quando ele quer jogar, não há muito que possamos dizer. Só tens de o ver em campo", explicou o treinador.Mbappé marcou três golos e já jogador do PSG com mais golos (30) na história da Taça de França.