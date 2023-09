Luis Enrique elogia Cher Ndour: «Tem um grande potencial e trabalha muito bem»

Desde que saiu do Benfica para rumar ao PSG a custo zero , em julho deste ano, Cher Ndour somou apenas quatro minutos oficiais pela equipa principal dos parisienses, na vitória sobre o Lyon, por 4-1, na 4.ª jornada da Ligue 1. Esta sexta-feira, em antevisão ao encontro com o Clermont (amanhã, 16 horas), Luis Enrique garantiu que o médio terá a sua oportunidade e deixou-lhe muitos elogios."Já começou o campeonato connosco. É muito jovem e tem um potencial muito grande, mas neste momento ainda não tem muito tempo de jogo. Mas é um jogador que trabalha muito bem. Está sempre disponível e tenho a certeza que terá mais minutos ao longo da temporada. É óbvio que num plantel de 23 jogadores não há esse espaço para todos. Mas os jovens têm a capacidade de aprender algumas coisas novas que lhes pedimos. É um jogador para o futuro", explicou o técnico espanhol.Refira-se que Ndour assinou, em julho deste ano, um contrato de cinco épocas com o PSG.