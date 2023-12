Luis Enrique elogia Paulo Fonseca: «O Lille é uma das melhores equipas do campeonato»

Este domingo, o Lille recebe o PSG. O quarto classificado contra o líder, respetivamente, num duelo que já merece elogios de uma das partes. Luis Enrique, treinador dos parisienses, destacou o trabalho de Paulo Fonseca no Lille."Eles estão invictos há muito tempo, são uma equipa que joga um pouco como nós. O treinador está num nível muito alto, gosto do futebol que ele joga. Eles podem causar muitos problemas para o adversário. Jogam bem com e sem bola, têm uma defesa muito boa, são agressivos... É uma das melhores equipas do campeonato", atirou Luis Enrique.O Lille está há 14 jogos sem perder em todas as competições (campeonato e Liga Conferência).