Luz ao fundo do túnel para o PSG: avançam as negociações para a renovação contratual de Mbappé

O Paris Saint-Germain arregaçou as mangas e está disposto a fazer de tudo para segurar Kylian Mbappé, uma das jóias da sua coroa. Segundo a RMC Sport, as negociações para a renovação contratual do craque francês retomaram e o emblema parisiense já se reuniu, pelo menos em duas ocasiões, com os responsáveis que gerem a carreira de Mbappé.





"Estamos a conversar, queremos continuar a conversar e acho que o Mbappé também quer. Agora é hora de ter uma ideia mais clara sobre o seu futuro e demos passos em relação há 10 dias atrás", confirmou recentemente Leonardo, diretor desportivo do PSG.O entrave negocial prende-se apenas com o projeto desportivo. Mbappé, que chegou à marca dos 100 golos pelos parisienses no triunfo (3-1) sobre o Montpellier, quer garantias de que o clube vai lutar novamente pela Liga dos Campeões, à semelhança do que aconteceu na edição transata, em que perdeu na final frente ao Bayern Munique.Contudo, clubes como o Real Madrid continuam muito atentos à situação de Mbappé, cujo contrato com o PSG termina daqui a ano e meio. O avançado, de 21 anos, já disse diversas vezes que queria dar o salto de Paris, mas nos últimos tempos tem mostrado abertura para prolongar a ligação. A hipotética possibilidade de Messi reforçar o tricampeão francês pode ter feito Mbappé mudar de ideias.