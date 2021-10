Mãe de Mbappé revela a cláusula especial que o avançado quer incluir no próximo contrato

A mãe de Kylian Mbappé contou ao jornal francês 'Le Parisien' que o avançado francês não quer perder os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e que vai garantir isso contratualmente.





Depois de ter sido impedido pelo PSG de cumprir o sonho de participar em Tóquio'2020 - o jogador francês disse mesmo que o clube puxou-lhe o tapete... -, Mbappé vai incluir no seu próximo contrato uma cláusula, que lhe permitirá representar a França nos Jogos."Isso vai estar escrito no seu contrato, por isso vão selecioná-lo. Os Jogos vão ser realizados na sua cidade natal", explicou Fayza Lamari ao jornal parisiense.Só não se sabe é se esse contrato será assinado com o PSG ou com o Real Madrid. O jogador, um dos mais pretendidos do Mundo, termina contrato com o clube francês no final da época e é pretendido pelos merengues.Seja como for, para qualquer um dos clubes será um enorme contratempo não poder contar com Mbappé entre 26 de julho e possivelmente 11 de agosto de 2024. Trata-se de um ano com um calendário muito sobrecarregado, com o Europeu nos meses de junho e julho, na Alemanha.