Marco Asensio apresentado no PSG: «É um privilégio fazer parte deste grande clube»

O futebolista espanhol Marco Asensio assinou com o Paris Saint-Germain por três temporadas, chegando à capital francesa proveniente do Real Madrid na condição de jogador livre, informou hoje o campeão gaulês.

"É um privilégio fazer parte deste grande clube. Mal posso esperar para me juntar aos meus novos companheiros e trabalhar com eles para alcançar grandes objetivos", disse Marco Asensio, que anunciou a sua saída do Real Madrid há alguns dias.

O extremo Marco Asensio, de 27 anos, foi anunciado poucas horas após a oficialização da contratação do defesa central eslovaco Milan Skriniar, de 28 anos, e do treinador espanhol Luís Enrique, que sucede ao francês Christophe Galtier.

Marco Asensio chega ao Paris Saint-Germain com um histórico impressionante após 10 épocas no Real Madrid, em que participou em 285 jogos e marcou 61 golos, durante as quais conquistou 17 títulos, incluindo três Ligas dos Campeões.

Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain formalizou a contratação do novo treinador, o espanhol Luis Enrique, que, enquanto selecionador da 'roja', fez de Marco Asensio titular no Mundial do Qatar2022, durante o qual marcou um golo.

Com as duas primeiras contratações da época, o PSG, dos portugueses Danilo, Nuno Mendes, Renato Sanches e Vitinha, inicia a sua ofensiva de verão na janela de transferências, depois de registar as saídas do argentino Lionel Messi e do espanhol Sergio Ramos.