Marco Verratti em risco de falhar o Euro'2020

O internacional italiano Marco Verratti, do Paris Saint-Germain, vai ficar indisponível entre quatro e seis semanas devido a uma lesão no joelho, pelo que tem o Europeu em risco.

O médio, de 28 anos, que já não esteve na visita do PSG ao Rennes, no domingo, empate 1-1, resultado que atrasou a eqiupa parisiense na luta pelo título, tem uma "lesão no ligamento colateral medial do joelho direito", informou o clube francês.

Com uma baixa estimada entre "quatro e seis semanas, dependente de evolução", existe um grande risco de o jogador falhar o Europeu, competição na qual a Itália integra o grupo A, com Suíça, Turquia e País de Gales.

Na Liga francesa, o Paris Saint-Germain, tricampeão em titulo, está três pontos atrás do Lille, a duas jornadas do final.