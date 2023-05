Marco Verratti pondera deixar PSG no final da época

Marco Verratti estará a ponderar deixar o PSG no final da atual temporada. Apesar da recente renovação de contrato até 2026, o médio italiano não gostou de ter sido alvo das críticas dos adeptos nas últimas semanas e, segundo o ‘L’Equipe’, essa terá sido a gota de água para esta possível decisão.Ultimamente, o clube de Paris tem sido sinónimo de polémica. Os desentendimentos entre a direção e os jogadores têm sido recorrentes. Por isso, não é surpreendente ver Verratti confessar, em privado, uma certa nostalgia dos tempos nos quais partilhava o balneário da equipa com Edinson Cavani e Zlatan Ibrahimovic.O médio estará desagradado com a direção e os adeptos do clube e considera encerrar o ciclo iniciado em 2012, quando trocou os italianos do Pescara pelo PSG. Ainda assim, apesar deste desejo, a saída do médio de 30 anos poderá não ser um cenário fácil de concretizar, tanto pelo próprio contrato, como pelo papel do jogador no elenco.