Marquinhos é dúvida no PSG para o jogo com o Monaco

O central Marquinhos sentiu um desconforto no tendão isquiotibial (coxa) durante o jogo entre o Brasil e a Argentina, estando em dúvida para o duelo de amanhã entre o PSG e o Monaco respeitante à 13ª jornada da Ligue 1. Luis Enrique ficou, por outro lado, a saber esta semana que só poderá contar com Zaïre-Emery em 2024, tendo o médio sofrido uma lesão no tornozelo direito no desafio entre a França e Gibraltar.

O PSG foi multado pela UEFA em 98 mil euros devido ao mau comportamento dos seus fãs no embate com o Milan, a contar para a Champions. Foi ainda decretada a interdição (pena suspensa por dois anos) do Parque dos Príncipes na Liga dos Campeões.