Mauricio Pochettino renova com o PSG até 2023

Mauricio Pochettino renovou contrato com o Paris Saint-Germain por mais uma temporada, até junho de 2023, anunciou esta sexta-feira o clube francês, através do site oficial

O técnico, de 49 anos, assumiu o comando dos parisienses em janeiro, substituindo o alemão Thomas Tuchel, tendo na altura rubricado um vínculo até junho de 2022, com mais um ano de opção, que foi agora acionado pelas duas partes.

Em meia época à frente do PSG, Pochettino conduziu a equipa às conquistas da Taça de França e da Supertaça francesa, bem como às meias-finais da Liga dos Campeões, em que acabou eliminada pelo Manchester City.

Já na Liga francesa 2020/21, o Paris Saint-Germain, que conta no plantel com o internacional português Danilo Pereira, viu ser interrompida a hegemonia que vem exercendo no futebol gaulês, ficando em segundo lugar, a apenas um ponto do campeão Lille.

Pochettino, que, enquanto futebolista, representou o PSG entre 2001 e 2003, iniciou a carreira de treinador no Espanyol, clube no qual pendurou as chuteiras, passando posteriormente por Southampton (entre 2013 e 2014) e Tottenham (de 2014 a 2019).

Nos spurs, foi rendido pelo português José Mourinho a meio da época 2019/20, após cinco anos e meio no clube londrino, o qual conduziu a uma inédita final da Liga dos Campeões, perdida para o Liverpool, em 2019.