Mauro Icardi foi afastado da equipa principal do PSG e está na mira de Berlusconi

Mauro Icardi não entra nos planos da nova equipa técnica do PSG e foi afastado da equipa principal, segundo escreve o 'Mundo Deportivo'. O argentino está a treinar com os juniores do campeão francês, até que seja encontrada uma solução para o seu futuro.Com um ataque onde constam nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar, o treinador Christophe Galtier não tem lugar para Icardi, que pode voltar a Itália este verão.O Monza, recém-promovido à Serie A, perguntou pelo jogador, que tem contrato com o PSG até 2024.Silvio Berlusconi, o dono do clube, sonha com o 'scudetto' e vê com bons olhos a contratação do ex-jogador do Inter.