Mauro Icardi partilha foto que assusta seguidores e adeptos do PSG

Mauro Icardi não vai defrontar hoje o Dijon, por se encontrar a recuperar de uma gastroenterite, mas uma foto que partilhou nas redes sociais fez soar os alarmes entre os seus seguidores e os adeptos do PSG.





O jogador argentino aparece numa cama que parece de hospital, com uma máscara, mas depois o avançado explicou que estava em casa e que se tratava de uma câmara hiberbárica."Para todos os que me perguntam, trata-se de uma câmara hiperbárica que tenho em casa, que se usa para prevenir lesões e ajuda a recuperar mais depressa dos treinos, dos jogos, etc. Respira-se oxigénio puro a uma pressão três vezes maior do que a atmosférica", referiu.