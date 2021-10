Mbappé acusa PSG: «Puxaram-me o tapete»

Kylian Mbappé revelou durante um evento organizado pelo jornal 'L'Équipe' que tem o sonho de ser campeão olímpico pela França. O jogador não esconde o desejo de vestir a camisola dos blues nos Jogos de Paris, em 2024, depois de em Tóquio'2020 ter sido impedido de o fazer.





"Eu queria participar, era um objetivo, mas eles (PSG) rapidamente puxaram-me o tapete debaixo dos pés", explicou o avançado."Os Jogos Olímpicos são algo que quero alcançar na minha carreira. É o próprio ADN do desporto, é o evento que reúne o mundo, as paixões, todas as pessoas, grandes ou pequenas. Em 2012 fiquei até altas horas da noite para ver o Usain Bolt. Deu-me vontade de ver outros desportos, de descobrir todo o trabalho destes atletas. Este verão vi as medalhas, acompanhei tudo", acrescentou o futebolista, sem esconder o fascínio que tem pelos Jogos Olímpicos.Em 2025 Mbappé pode deparar-se com o mesmo problema, mas possivelmente no Real Madrid, clube que o quer contratar já no próximo verão.