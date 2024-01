Mbappé admite despedida futura

Mais um capítulo na novela Mbappé. Com o contrato a terminar a 30 de junho deste ano e com o Real Madrid atento à situação, o astro francês abordou uma possível saída do PSG em entrevista à revista ‘GQ’. "A certa altura, será a minha vez de sair", adiantou o avançado, após comentar o adeus à Europa de Messi e Cristiano Ronaldo. "Grandes jogadores que deixaram a sua marca no futebol abandonaram a Europa este verão, estamos a entrar numa nova era. Faz parte do ciclo normal do desporto. Estou a pensar em continuar a minha carreira e seguir o meu próprio caminho", acrescentou o craque gaulês.

Para além disso, Mbappé admitiu que gostaria de jogar os Jogos Olímpicos de Paris, que se realizam este verão.