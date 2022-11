Mbappé admitiu deixar a seleção: «Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco»

Kylian Mbappé confessou numa entrevista à revista 'Sports Illustrated' que, depois de ter sido alvo de insultos racistas, pensou deixar a seleção francesa. Foi depois do Euro'2020."Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa dar-se por vencida quando as coisas não correm como esperamos. Acho que sou um exemplo para muita gente e não podia deixar passar essa mensagem. Não deixei a seleção para poder dizer às gerações mais jovens 'somos mais fortes do que isto'", explicou o jovem avançado francês.Mbappé falou também da sua renovação pelo PSG, no último verão, e das conversas que teve com o presidente francês, Emmanuel Macron, que teve um papel importante na continuidade do jogador em França."Houve várias chamadas entre ambos. Houve conversas em dezembro, janeiro, fevereiro, março... Macron ligou-se para me dizer 'sei que queres ir. Quero, no entanto, dizer-te que és muito importante em França. Não quero que vás. Tens a possibilidade de fazer história aqui. Toda a gente te quer'. Disse-lhe que o apreciava, mas foi uma coisa absolutamente louca, o presidente liga-te para que continues no clube."Recorde-se que no verão Mbappé tinha uma proposta para sair para o Real Madrid, mas acabou por assinar um milionário contrato com o PSG. "Em Paris a página está completamente em branco. É uma magnífica oportunidade para a preencher. Há que pensar de forma diferente. Claro que era mais fácil ir para o Real Madrid. Tenho essa ambição pessoal. Mas sou francês. Sou um filho de Paris e ganhar em Paris é algo especial, verdadeiramente especial."