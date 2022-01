Mbappé ameaçado de morte

Mbappé recebeu ameaças de morte nos últimos dias. O 'Le Parisien' avança que o jogador do PSG viu o mural que existe em sua homenagem em Bondy, onde cresceu, vandalizado com uma mensagem preocupante: "Mbappé, estás morto".O mural foi criado quando Mbappé fez 21 anos e nele pode ver-se um desenho do jogador em criança a dormir com uma bola e outra imagem com camisola do PSG.O 'Le Parisien' escreve que na origem destas ameaças estão razões de natureza política relacionadas com a campanha eleitoral autárquica prevista para o final de janeiro.