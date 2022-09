Mbappé assume preferir jogar pela seleção francesa: «Aqui tenho mais liberdade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kylian Mbappé marcou um dos golos da vitória da França diante da Áustria, por 2-0 , naquela que foi a primeira vitória da seleção gaulesa nesta edição da Liga das Nações. Após o encontro, o avançado fez uma comparação com a forma como joga no PSG."Tenho uma pouco mais de liberdade aqui. Posso ir para o espaço, pedir mais bola. Em Paris é diferente, não existe isso. Pedem-me para fazer a posição de avançado [número 9]", reconheceu Mbappé, acrescentando: "Estou muito feliz com o jogo de hoje."