Mbappé avança com favorito a ganhar a Bola de Ouro e nomeia top 3

Entrevistado pela 'France Football' depois de a revista francesa revelar osdeste ano, Kylian Mbappé, que consta naturalmente entre os candidatos, apontou aqueles que considera favoritos e falou do domínio nos últimos anos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo."Top três? Diria eu, Benzema e Mané", explicou o avançado do PSG, alogiando, depois, a época que o compatriota fez no Real Madrid. "O Benzema tem 34 anos e acaba de fazer a temporada da sua vida. Ganhou uma Champions, foi decisivo muitas vezes. Se eu fosse o Karim e não ganhasse, deixaria de pensar para sempre na Bola de Ouro.""Para as pessoas da minha geração a Bola de Ouro associa-se inevitavelmente à batalha entre Messi e Ronaldo. Também recordo um pouco o Ronaldinho. Mas, tudo se centrou nos dois que repartiram o prémio durante tanto tempo. Todos os anos perguntava-me qual deles o conseguiria. Olhando para trás, nos dias da cerimónia era divertido vê-los lado a lado, tentando adivinhar pelas caras qual deles parecia estar mais chateado porque sabia que não tinha ganho", acrescentou Mbappé.Cristiano Ronaldo está nomeado para o troféu deste ano, ao contrário de Messi que, depois de uma época algo dececionante no PSG, ficou de fora.