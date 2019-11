Mbappé e a Bola de Ouro: «Messi é o grande favorito»

O avançado francês Kylian Mbappé admitiu que o argentino Lionel Messi "é o grande favorito" a conquistar a Bola de Ouro 2019, cujo vencedor será anunciado a 2 de dezembro no Théâtre du Châtelet, em Paris.Mbappé, que figura entre os 30 nomeados à distinção da revista 'France Football' , considera que tem condições para vencer o prémio no futuro mas, para já, vê o avançado do Barcelona como principal candidato."Eu vou ter hipóteses mas não este ano, pois existem outros concorrentes. Na minha opinião, Lionel Messi é o grande favorito. Em termos individuais, ele ainda continua a ser o mais forte", afirmou o jogador do PSG em entrevista ao 'Der Spiegel'.

Confrontado com o facto de ser uma das estrelas do futebol mundial com apenas 20 anos, Mbappé diz que "nem sempre é fácil" lidar com esse estatuto. "Às vezes fico um bocado farto. Vivemos numa bolha e nem sempre é fácil perceber que somos uns privilegiados. Mas na verdade somos uma minoria que tem a oportunidade de viver o seu sonho todos os dias", explicou.



Mbappé, que se sagrou campeão do Mundo pela França em 2018, foi ainda questionado sobre as comparações com Pelé e garantiu que não sente "qualquer tipo de pressão". "Ele venceu o Mundial três vezes e é considerado o rei do futebol. Eu apenas quero escrever a minha própria história", justificou.