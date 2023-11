Mbappé e a receção dos adeptos do Milan a Donnarumma: «Foi 'too much'»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kylian Mbappé, avançado francês do PSG, criticou esta quarta-feira a receção dos adeptos do Milan a Gianluigi Donnarumma, na partida de ontem para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O antigo guarda-redes dos rossoneri, agora nos parisienses, foi recebido sob um banho de notas falsas em que estavam estampadas a sua cara e a palavra 'mercenário', devido à sua transferência para o clube de Paris.

"Havia muito barulho. Foi uma receção bastante difícil para o 'Gigio'. Acho que foi um pouco 'too much' [demais]. Mas é futebol de hoje em dia, os adeptos podem fazer o que querem. Não podemos dizer-lhes o que fazer. Tentámos protegê-lo [Donnarumma] ao máximo", disse o internacional francês, em declarações ao 'SportItalia', após o final do encontro.

Desde 2013 no Milan, Donnarumma abandonou o clube italiano a custo zero rumo ao PSG em 2021/22, uma transferência que não 'caiu' bem aos adeptos rossoneri, que passaram a considerar o guarda-redes de 24 anos 'persona non grata' em Milão.

Quanto ao jogo em si, o Milan acabaria mesmo por vencer por 2-1, com uma reviravolta em que Rafael Leão – marcou o golo do empate, de pontapé de bicicleta - acabou por estar em grande destaque, tendo mesmo sido eleito pela UEFA o melhor jogador em campo.