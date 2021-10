Mbappé é baixa do PSG para o jogo frente ao Lille

Mbappé vai falhar o próximo encontro PSG frente ao Lille. O extremo francês não treinou esta quinta-feira e já foi confirmado que ficará de fora da lista de convocados para o jogo desta sexta-feira.



O PSG informou que o jogador está com uma infeção do foro de otorrinolaringologia desde o início da semana, contudo é esperado que a jovem estrela recupere a tempo da viagem para Alemanha, onde defrontarão o Leipzig, em jogo a contar para a Liga dos Campeões.



Messi foi outra das ausências na última sessão de treinos antes do jogo frente ao Lille. Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Pochettino explicou a situação do internacional argentino: "Leo tem treinado bem desde o jogo com o Marselha. Hoje sentiu um desconforto no músculo e, por precuação, treinou individualmente. Mas esperamos que ele esteja no jogo na sexta", explicou o técnico.





Além disso, o treinador falou ainda sobre a hipótese de colocar Messi a jogar na posição que habitualmente é ocupada pelo ausente, Mbappé: "Cada jogador tem a sua influência no jogo coletivo e no processo ofensivo. Kylian tem uma grande importância na equipa e o Leo pode jogar numa posição mais avançada, mas há também outras possibilidades e outros jogadores que podem fazer esse papel. O Messi pode jogar em qualquer posição", concluiu.O jogo entre PSG e Lille, a contar para a Ligue 1, realiza-se esta sexta-feira pelas 20h no Parque dos Príncipes.