Mbappé e Renato falham arranque do Paris SG

Kylian Mbappé e Renato Sanches serão as duas principais ausências na estreia do PSG na Ligue 1. Desta vez com um desconforto no músculo adutor da coxa – já não havia participado na conquista da Supertaça diante do Nantes (4-0) devido a suspensão –, a estrela da companhia permanece de fora e não entrará em campo na visita ao terreno do Clermont. Já o médio português, que apenas ontem treinou às ordens de Christophe Galtier, ainda não se encontra nas melhores condições físicas e só se deverá estrear pelo clube parisiense no próximo fim-de-semana (dia 13), na receção ao Montpellier.

Mas se o técnico francês não poderá utilizar Mbappé, tem Messi e Neymar mais do que prontos para dar conta do recado, devendo formar o trio de ataque com o ex-sportinguista Pablo Sarabia. Os três primeiros reforços deste mercado – o português Vitinha, Mukiele e Ekitiké – também figuram entre os convocados, bem como Nuno Mendes e Danilo Pereira.